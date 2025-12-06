 597

Wahnsinn! 1. FC Köln kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Was für ein Ende! Der 1. FC Köln sieht lange Zeit wie der sichere Sieger aus, spielt aber trotzdem nur 1:1.

Von Maurice Hossinger

Köln - Später Ausgleich und niemand weiß, wo der eigentlich herkommt! Der 1. FC Köln verspielt gegen den FC St. Pauli eine beruhigende Führung in allerletzter Sekunde und geht am Ende mit 1:1 (0:0) vom Platz.

Said El Mala bringt die Kölner erst in Führung, wird dann kurz vor Schluss ausgewechselt.
Said El Mala bringt die Kölner erst in Führung, wird dann kurz vor Schluss ausgewechselt.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Fast eine gesamte Halbzeit sehen die Geißböcke durch den Treffer von Wunderkind Said El Mala (51.) schon wie der sichere Sieger aus.

Doch dann: Das mehr als späte 1:1 aus dem blanken Nichts! Nach einer Flanke von links köpft Ricky-Jade Jones das Leder eigentlich viel zu harmlos auf den Kasten von Marvin Schwäbe.

Weil der aber auf der Linie wegrutscht, kullert der Ball schließlich über die Linie ins Netz. "Das ist so ärgerlich und tut mir so unglaublich leid für die Mannschaft", entschuldigt sich der ratlose Keeper im Anschluss im TV.

Defensiv-Debatte um Said El Mala vom 1. FC Köln: Jetzt schaltet sich auch Pierre Littbarski ein
1. FC Köln Defensiv-Debatte um Said El Mala vom 1. FC Köln: Jetzt schaltet sich auch Pierre Littbarski ein

Zuvor hatten die Hausherren keinen einzigen Torschuss über 93 Minuten auf den eigenen Kasten zugelassen, selbst noch Augenblicke vor dem 1:1 zwei dicke Möglichkeiten durch Ragnar Ache und Florian Kainz (90.+3) in den Sand gesetzt.

Und rein damit! Der 19-Jährige lässt Nikola Vasilj im Kasten der Gäste keine Chance.
Und rein damit! Der 19-Jährige lässt Nikola Vasilj im Kasten der Gäste keine Chance.  © Rolf Vennenbernd/dpa
Unmittelbar nach dem Ausgleich kennt der Jubel auf der Gästebank kein Halten mehr.
Unmittelbar nach dem Ausgleich kennt der Jubel auf der Gästebank kein Halten mehr.  © Rolf Vennenbernd/dpa

1. FC Köln muss oberes Tabellendrittel ziehen lassen

Statt sich mit drei Punkten leicht an Europa heranzurobben stehen die Geißböcke trotz des Remis fast schon mit leeren Händen da.

Die Nordlichter aus Hamburg dagegen verhindern durch diesen Last-Second-Treffer die zehnte Ligapleite in Folge.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Köln: