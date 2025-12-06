Wahnsinn! 1. FC Köln kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Köln - Später Ausgleich und niemand weiß, wo der eigentlich herkommt! Der 1. FC Köln verspielt gegen den FC St. Pauli eine beruhigende Führung in allerletzter Sekunde und geht am Ende mit 1:1 (0:0) vom Platz.

Said El Mala bringt die Kölner erst in Führung, wird dann kurz vor Schluss ausgewechselt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fast eine gesamte Halbzeit sehen die Geißböcke durch den Treffer von Wunderkind Said El Mala (51.) schon wie der sichere Sieger aus.

Doch dann: Das mehr als späte 1:1 aus dem blanken Nichts! Nach einer Flanke von links köpft Ricky-Jade Jones das Leder eigentlich viel zu harmlos auf den Kasten von Marvin Schwäbe.

Weil der aber auf der Linie wegrutscht, kullert der Ball schließlich über die Linie ins Netz. "Das ist so ärgerlich und tut mir so unglaublich leid für die Mannschaft", entschuldigt sich der ratlose Keeper im Anschluss im TV.

Zuvor hatten die Hausherren keinen einzigen Torschuss über 93 Minuten auf den eigenen Kasten zugelassen, selbst noch Augenblicke vor dem 1:1 zwei dicke Möglichkeiten durch Ragnar Ache und Florian Kainz (90.+3) in den Sand gesetzt.