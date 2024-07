"Hommage an die Fans": Neues FC-Trikot vorgestellt!

Köln - Am 2. August startet der 1. FC Köln die Mission Wiederaufstieg, dann kommt es zum Zweitliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV . Schon jetzt könnt Ihr Euch für die neue Saison das passende Outfit holen, denn der FC hat sein neues Trikot vorgestellt.

Bereit für die neue Saison: Spielerinnen und Spieler des 1. FC Köln in ihren neuen Trikots. © 1. FC Köln/hummel

Das klassische "Rut und Wiess" dominiert natürlich wieder beim Heimtrikot der Saison 2024/25.

Neu sind in diesem Jahr allerdings die an die Beleuchtung des Rhein-Energie-Stadions angelehnten roten und weißen Streifen an den Seiten des Trikots.

"Das Design des neuen Trikots ist eine Hommage an den unermüdlichen Einsatz und die Emotionen, mit denen die FC-Fans das Stadion zu unserem Zuhause und jedes Wochenende aufs Neue ihre Leidenschaft für den FC spürbar machen", sagt FC-Geschäftsführer Markus Rejek (55).

Ausrüster ist weiterhin der dänische Hersteller Hummel. Hauptsponsor ist weiterhin REWE. Das Trikot kostet im Online-Shop 89,95 Euro für Erwachsene. Die Kinder-Größen schlagen mit 69,95 Euro zu Buche. Für Mitglieder gibt es wie üblich einen Rabatt von zehn Prozent.

Bei den Fans stößt das neue Design auf ein geteiltes Echo. Von "zu ähnlich gegenüber dem Vorjahr" bis hin zu "schlicht und schön" reichen die Bewertungen auf Instagram.