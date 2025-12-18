In der Abwehr drückt der Schuh: Schnappt sich der 1. FC Köln im Winter einen Zweitliga-Star?

Köln - Vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres 2025 am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin rangiert der 1. FC Köln auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Aufsteiger spielt eine ordentliche Saison und steht auch defensiv in der Regel sehr stabil. Dennoch drückt dort der Schuh, weshalb man wohl in Winter auf dem Transfermarkt tätig werden will.

Calvin Brackelmann (26, r.) steht angeblich erneut auf dem Zettel des 1. FC Köln. © David Inderlied/dpa

Wie "BILD" berichtet, sei man sich bei den Geißböcken bewusst, dass es für das kommende Jahr einen Innenverteidiger und mindestens einen Schienen-Spieler für die Außenbahnen benötigt.

Für die zentrale Position führt die Spur angeblich zu einem Ex-Spieler von Trainer Lukas Kwasniok (44), an dem man bereits im Sommer großes Interesse gezeigt haben soll.

Die Rede ist von Calvin Brackelmann (26), der bei Kwasnioks altem Verein SC Paderborn 07 unter Vertrag steht. Allerdings läuft der Kontrakt des 26-Jährigen im Sommer aus und es wird wohl zu keiner Verlängerung kommen. Die große Chance für die Domstädter!

Denn der Zweitligist soll inzwischen bereit sein, seinen Innenverteidiger für rund eine Million Euro ziehen zu lassen, weshalb auch andere Klubs am ehemaligen deutschen U-Nationalspieler interessiert sein sollen.