Lukas Kwasniok macht Hoffnung: Er steht dem 1. FC Köln wieder zur Verfügung
Köln - Im Duell mit Ex-Trainer Steffen Baumgart (53) und Union Berlin kann der 1. FC Köln wieder auf Abwehrspieler Dominique Heintz (32) setzen.
Der 32-Jährige steht Coach Lukas Kwasniok (44) nach überstandener Adduktorenverletzung wieder zur Verfügung, teilte Kwasniok am Donnerstag mit.
"Heintzi geht es gut, und er stellt eine Kaderoption dar" - so die Worte des 44-Jährigen.
Zahlreiche Abwehrkollegen stehen den Geißböcken gegen die Eisernen aber nicht zur Verfügung. Neben Joel Schmied (27, Oberschenkelverletzung) muss der Effzeh auch auf die Langzeitverletzten Luca Kilian (26, Kreuzbandriss) und Timo Hübers (29, Knieverletzung) verzichten.
Prominente Unterstützung im letzten Heimspiel des Jahres bekommen die Gastgeber von Klubikone Lukas Podolski (40). Der Ex-Angreifer und "Kölsche Jung" war bereits am Donnerstag zu Gast am Geißbockheim, unterhielt sich an alter Wirkungsstätte mit dem aktuellen Trainerteam.
"In der Fußballbranche ist diese Lockerheit in solchen Gesprächen immer sehr schön, obwohl man sich nicht tiefgründig und innig kennt. Mit Poldi ist es immer sehr unkompliziert. Er hat mir von seinen Plänen erzählt, ich von meinen. Wir haben rund acht Minuten gesprochen", erklärte Kwasniok.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa