Karnevals-Knall beim 1. FC Köln! Fan-Liebling und Berater entlassen

Köln - Ausgerechnet am "Elfen im Elften" hat der 1. FC Köln die Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Trainer und dessen Kollege beendet.

Das neue Präsidium der Geißböcke macht erstmals Nägel mit Köpfen. © Christophe Gateau/dpa

Im Detail geht es dabei um Frank Scharfer (62) und Erich Rutemöller (80)!

Laut offizieller Mitteilung des Vereins werde man in "Zukunft je nach Thema ganz individuell mit Expertinnen und Experten aus dem jeweiligen Bereich zusammenarbeiten."

Das Duo hatte den ehemaligen Präsidenten Werner Wolf in sportlichen Themen beraten. Das ausgeschiedene Präsidium hatte Rutemöller bereits 2019 als Mitglied des sogenannten Kompetenzteams Sport verpflichtet und in der Phase der Transfersperre ab April 2024 zusätzlich auf Schaefers Know-how gesetzt.

"Die Entscheidung beruht nicht auf fachlichen, sondern ausschließlich auf strukturellen Überlegungen im Rahmen des neuen Ansatzes", betonte Vizepräsident Ulf Sobek.