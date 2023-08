1. FC Köln fährt mit Respekt nach Osnabrück - das passiert mit Ljubicic

Köln - Der 1. FC Köln ist bereit für das Duell beim VfL Osnabrück! Für die Geißböcke geht es am Montag (20.45 Uhr) an der Bremer Brücke um den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. Von einem erneuten Fehlstart will beim Effzeh aber niemand etwas wissen.

Steffen Baumgart will das zweite Erstrunden-Aus in Folge vermeiden. © Federico Gambarini/dpa

Die Erinnerungen an den 30. Juli des vergangenen Jahres scheinen kurz vor dem Duell in Osnabrück wieder neu aufzuflammen.

Damals scheiterte die Truppe um Steffen Baumgart (51) erst im Elfmeterschießen bei Jahn Regensburg. Die Heimreise? Gelaufen.

Dass sich dieses Schicksal in diesem Jahr nicht wiederholt, will der Coach unbedingt vermeiden. Trotzdem glaubt der Ex-Trainer des SC Paderborn an alles.

"An der Bremer Brücke zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Dort sind schon einige Mannschaften auf die Nase gefallen. Es wird ein Pokal-Fight. Es kann alles passieren."

Prominentestes Opfer der jüngeren Vergangenheit: Werder Bremen! In der Saison 2021/22 erwischten die Hanseaten einen Katastrophen-Start in die Saison und verloren in Osnabrück mit 0:2...