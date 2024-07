Köln-Star Waldschmidt mit Liebeserklärung an die Domstadt: "Fühle mich hier extrem wohl"

Köln - Mit seinem Bekenntnis zum 1. FC Köln hat (fast) niemand gerechnet: Ex- Nationalspieler Luca Waldschmidt (27) wird auch in der kommenden Saison für die Geißbock-Elf auf dem Platz stehen.

Luca Waldschmidt erlebte eine enttäuschende erste FC-Saison: In 24 Partien steuerte er lediglich drei Treffer sowie einen Assist bei. © Harry Langer/dpa

Dabei wäre die Flucht vom Geißbockheim angesichts des Abstiegs für Waldschmidt ein Leichtes gewesen - immerhin spielte er in der vergangenen Saison lediglich auf Leihbasis in der Domstadt.

Dennoch hat sich der siebenmalige DFB-Akteur für einen Verbleib entschieden und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Damit kickt Waldschmidt in der kommenden Saison erstmals in seiner Karriere in der 2. Bundesliga.

Seine Entscheidung pro Köln sei dabei bewusst gefallen, betonte Waldschmidt nach dem Training am Mittwoch. "Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich mich hier extrem wohl fühle. Ich will nicht von Weglaufen reden. Aber ich habe in meiner Karriere in schwierigen Situationen oft einen Neuanfang gesucht", räumt er ein.

Nun aber will er das Vertrauen der Verantwortlichen und Fans in ihn zurückzahlen, meint der 27-Jährige. Daher wolle er nun "Gas geben und zeigen, was wir erreichen können."