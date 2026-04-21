Konkurrenz aus Deutschland! Will der 1. FC Köln Frankreich-Schnäppchen Diallo?

Köln - Noch ist unklar, ob der 1. FC Köln auch in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen darf oder doch den bitteren Gang ins Unterhaus antreten muss. Trotzdem läuft die Planung für die anstehende Spielzeit schon jetzt auf Hochtouren.

FC-Köln-Sportdirektor Thomas Kessler (40) treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. © Marius Becker/dpa

Angeblich steht der junge Rechtsverteidiger Ismail Diallo (22) vom französischen Drittligisten Dijon FCO ganz oben auf der Einkaufsliste von Sportboss Thomas Kessler (40). Das berichtet das französische Fußballportal "footmercato.net".

Demnach sollen neben dem FC auch der FC Schalke 04 und der 1. FSV Mainz 05 Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen haben, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der dementsprechend ablösefrei wechseln darf.

Der 1,82 Meter große Diallo gilt als schnell und vielseitig einsetzbar. Unter anderem kann er auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden.

In der aktuellen Saison kommt der 22-Jährige auf drei Tore und drei Vorlagen in 21 Spielen.