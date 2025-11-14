Kurz vor dem Aufstieg gefeuert: Ex-Coach Struber tritt gegen den 1. FC Köln nach

Köln - Obwohl sein Klub in der 2. Bundesliga damals auf einem direkten Aufstiegsplatz lag, wurde Gerhard Struber im Mai 2025 beim 1. FC Köln gefeuert. Völlig harmonisch lief das Ganze nicht ab, wie der 48-Jährige jetzt klarstellt.

Gerhard Struber (48) musste nach dem 32. Spieltag der Vorsaison beim 1. FC Köln seinen Hut nehmen. © Marius Becker/dpa

Nur sechs Wochen nach seinem Rausschmiss bei den Geißböcken, die letztendlich erfolgreich von "Feuerwehrmann" Friedhelm Funkel (71) zurück ins Oberhaus geführt wurden, heuerte der Österreicher bereits beim englischen Zweitligisten Bristol City an.

"Das Aus in Köln war natürlich nicht leicht. Aber gleichzeitig muss man nach vorne schauen, gut reflektieren und versuchen, die Dinge hinter sich zu lassen", begründet Struber im Interview mit "transfermarkt.de" seine fixe Rückkehr an die Seitenlinie.

Offen und ehrlich gibt der Übungsleiter aber auch zu, dass er nach seiner Entlassung vor dem 33. Spieltag "schon ein bisschen Zeit gebraucht" habe. Berichten zufolge soll noch in der Nacht sein Spind am Geißbockheim ausgeräumt worden sein.

Hinter der Aktion verbarg sich wohl nur ein rein organisatorischer Schritt des Vereins, um Funkel einen Schrank zur Verfügung zu stellen. Dennoch merkt Struber kritisch an: "Es ist immer eine Frage des Stils, wie man auseinandergeht und eine solche Situation beendet."