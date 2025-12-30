1. FC Köln und Bayer 04: Das waren die Highlights im Jahr 2025

Köln - Das Kalenderjahr neigt sich schnellen Schrittes dem Ende entgegen - Zeit für einen Rückblick auf die Highlights der Rheinland-Klubs des 1. FC Köln und Nachbarschaftsrivale Bayer 04 Leverkusen .

17. Mai 2025: Der 1. FC Köln feiert nach einem 4:0 gegen die Rotel Teufel den Aufstieg in die Bundesliga. © Federico Gambarini/dpa

Bereits Anfang Februar hätten die Geißböcke im Pokal-Duell gegen Bayer 04 für ein Erfolgserlebnis sorgen können, an das sich etliche Fans sicher noch viele Jahre erinnert hätten.

Dem Last-Second-Ausgleich von Patrik Schick (29) geschuldet, hatten die Rheinländer im Achtelfinale trotz 2:0-Führung aber mit 2:3 die Segel streichen müssen.

Deutlich erfolgreicher dagegen lief das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Mai. Durch ein 4:0 gegen die Roten Teufel sicherte sich der Effzeh mit Interimstrainer Friedhelm Funkel (72) nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga - sondern auch die Meisterschale im Unterhaus.

Das mit Abstand spannendste Herzschlagfinale des Jahres legten die Kölner in der 1. Pokalrunde der Saison 2025/26 bei Jahn Regensburg auf den Rasen.

Fast schon sicher ausgeschieden landete der FC durch die Tore von Eric Martel (90.+7) und Isak Johannesson (90.+8) dann doch noch im Lostopf der 2. Runde, wo später gegen den FC Bayern (0:4) Schluss war.