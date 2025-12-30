1. FC Köln und Bayer 04: Das waren die Highlights im Jahr 2025
Köln - Das Kalenderjahr neigt sich schnellen Schrittes dem Ende entgegen - Zeit für einen Rückblick auf die Highlights der Rheinland-Klubs des 1. FC Köln und Nachbarschaftsrivale Bayer 04 Leverkusen.
Bereits Anfang Februar hätten die Geißböcke im Pokal-Duell gegen Bayer 04 für ein Erfolgserlebnis sorgen können, an das sich etliche Fans sicher noch viele Jahre erinnert hätten.
Dem Last-Second-Ausgleich von Patrik Schick (29) geschuldet, hatten die Rheinländer im Achtelfinale trotz 2:0-Führung aber mit 2:3 die Segel streichen müssen.
Deutlich erfolgreicher dagegen lief das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Mai. Durch ein 4:0 gegen die Roten Teufel sicherte sich der Effzeh mit Interimstrainer Friedhelm Funkel (72) nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga - sondern auch die Meisterschale im Unterhaus.
Das mit Abstand spannendste Herzschlagfinale des Jahres legten die Kölner in der 1. Pokalrunde der Saison 2025/26 bei Jahn Regensburg auf den Rasen.
Fast schon sicher ausgeschieden landete der FC durch die Tore von Eric Martel (90.+7) und Isak Johannesson (90.+8) dann doch noch im Lostopf der 2. Runde, wo später gegen den FC Bayern (0:4) Schluss war.
Deutsches Traumduo Said El Mala und Florian Wirtz
Für DIE Erfolgsgeschichte 2025 sorgt aber er: Said El Mala (19)! Der Youngster trumpfte über Monate hinweg derart auf, dass er kurzzeitig sogar in der Nationalmannschaft landete.
Mit 40 Millionen Euro Marktwert ist der Ex-Kicker von Viktoria Köln derzeit sogar der teuerste Spieler, den der 1. FC Köln jemals im Kader hatte.
Das galt auch für Florian Wirtz (23), der im Juni für die Mega-Summe von 150 Millionen Euro aus Leverkusen zum FC Liverpool wechselte.
Ohne die verkauften Topstars um den Nationalspieler baut Bayer derzeit die Mannschaft der Zukunft auf, steht zur Winterpause auf Rang drei in der Liga, im DFB-Pokal-Viertelfinale und hat - unter anderem - nach dem Sensationssieg bei Manchester City (2:0) außerdem aussichtsreiche Chancen auf die nächste Runde in der Champions League.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Federico Gambarini/dpa