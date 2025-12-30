1. FC Köln und Bayer 04: Das waren die Highlights im Jahr 2025

Das Kalenderjahr 2025 liegt in den letzten Zügen: Zeit, um auf die Highlights des 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen zu blicken.

Von Maurice Hossinger

Köln - Das Kalenderjahr neigt sich schnellen Schrittes dem Ende entgegen - Zeit für einen Rückblick auf die Highlights der Rheinland-Klubs des 1. FC Köln und Nachbarschaftsrivale Bayer 04 Leverkusen.

17. Mai 2025: Der 1. FC Köln feiert nach einem 4:0 gegen die Rotel Teufel den Aufstieg in die Bundesliga.
17. Mai 2025: Der 1. FC Köln feiert nach einem 4:0 gegen die Rotel Teufel den Aufstieg in die Bundesliga.  © Federico Gambarini/dpa

Bereits Anfang Februar hätten die Geißböcke im Pokal-Duell gegen Bayer 04 für ein Erfolgserlebnis sorgen können, an das sich etliche Fans sicher noch viele Jahre erinnert hätten.

Dem Last-Second-Ausgleich von Patrik Schick (29) geschuldet, hatten die Rheinländer im Achtelfinale trotz 2:0-Führung aber mit 2:3 die Segel streichen müssen.

Deutlich erfolgreicher dagegen lief das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Mai. Durch ein 4:0 gegen die Roten Teufel sicherte sich der Effzeh mit Interimstrainer Friedhelm Funkel (72) nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga - sondern auch die Meisterschale im Unterhaus.

Das mit Abstand spannendste Herzschlagfinale des Jahres legten die Kölner in der 1. Pokalrunde der Saison 2025/26 bei Jahn Regensburg auf den Rasen.

Fast schon sicher ausgeschieden landete der FC durch die Tore von Eric Martel (90.+7) und Isak Johannesson (90.+8) dann doch noch im Lostopf der 2. Runde, wo später gegen den FC Bayern (0:4) Schluss war.

Drei Monate zuvor scheiterten die Geißböcke nach einem Last-Second-Ausgleich von Patrik Schick im DFB-Pokal gegen Bayer 04.
Drei Monate zuvor scheiterten die Geißböcke nach einem Last-Second-Ausgleich von Patrik Schick im DFB-Pokal gegen Bayer 04.  © Federico Gambarini/dpa
Der 34. Spieltag der Saison 2024/25 war auch für Xabi Alonso und Florian Wirtz das vorläufige Ende einer zwischenzeitlich unbesiegbaren Ära in Leverkusen.
Der 34. Spieltag der Saison 2024/25 war auch für Xabi Alonso und Florian Wirtz das vorläufige Ende einer zwischenzeitlich unbesiegbaren Ära in Leverkusen.  © Arne Dedert/dpa
Wunderkind Said El Mala feierte am 1. Spieltag gegen Mainz 05 sein Debüt für den 1. FC Köln und ist mittlerweile der teuerste FC-Spieler aller Zeiten.
Wunderkind Said El Mala feierte am 1. Spieltag gegen Mainz 05 sein Debüt für den 1. FC Köln und ist mittlerweile der teuerste FC-Spieler aller Zeiten.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Deutsches Traumduo Said El Mala und Florian Wirtz

25. November: Der Werkself gelingt im Etihad Stadium von Manchester City der Coup, Bayer gewinnt am Ende mit 2:0.
25. November: Der Werkself gelingt im Etihad Stadium von Manchester City der Coup, Bayer gewinnt am Ende mit 2:0.  © Nick Potts/PA Wire/dpa

Für DIE Erfolgsgeschichte 2025 sorgt aber er: Said El Mala (19)! Der Youngster trumpfte über Monate hinweg derart auf, dass er kurzzeitig sogar in der Nationalmannschaft landete.

Mit 40 Millionen Euro Marktwert ist der Ex-Kicker von Viktoria Köln derzeit sogar der teuerste Spieler, den der 1. FC Köln jemals im Kader hatte.

Das galt auch für Florian Wirtz (23), der im Juni für die Mega-Summe von 150 Millionen Euro aus Leverkusen zum FC Liverpool wechselte.

Ohne die verkauften Topstars um den Nationalspieler baut Bayer derzeit die Mannschaft der Zukunft auf, steht zur Winterpause auf Rang drei in der Liga, im DFB-Pokal-Viertelfinale und hat - unter anderem - nach dem Sensationssieg bei Manchester City (2:0) außerdem aussichtsreiche Chancen auf die nächste Runde in der Champions League.

