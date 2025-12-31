Verlässt El Mala den 1. FC Köln? Jetzt spricht sein Berater Klartext

Köln - Said El Mala (19) ist beim 1. FC Köln die Entdeckung der Saison. In 15 Bundesliga -Partien erzielte er sechs Tore selbst und bereitete drei weitere vor. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, weshalb sich sein Berater jetzt zu Wort gemeldet hat.

Bislang erzielte Said El Mala (19) Treffer für den 1. FC Köln. © Uwe Anspach/dpa

"Said fühlt sich total wohl in Köln", verriet Martin Camona (40) gegenüber "SPORT BILD".

Im Moment gehe es für den 19-Jährigen nur darum, den negativen Trend der vergangenen Wochen zu im neuen Jahr zu stoppen und sich mit der Mannschaft zu stabilisieren.

Denn seit dem 2. November konnten die Geißböcke kein Spiel mehr in der Bundesliga gewinnen. Dass es "nur" vier Niederlagen und nicht sechs hagelte, verdanken die Domstädter auch dem Linksaußen.

Bei den beiden 1:1-Unentschieden gegen den SV Werder Bremen und den FC St. Pauli sorgte der deutsche U-Nationalspieler jeweils für den Kölner Treffer.

Und wie es aussieht, kann Trainer Lukas Kwasniok (43) auch in Zukunft auf das Wunderkind setzen. "Ein Wechsel ist für Said im Moment kein Thema", machte sein Berater außerdem klar.