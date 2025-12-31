Verlässt El Mala den 1. FC Köln? Jetzt spricht sein Berater Klartext
Köln - Said El Mala (19) ist beim 1. FC Köln die Entdeckung der Saison. In 15 Bundesliga-Partien erzielte er sechs Tore selbst und bereitete drei weitere vor. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, weshalb sich sein Berater jetzt zu Wort gemeldet hat.
"Said fühlt sich total wohl in Köln", verriet Martin Camona (40) gegenüber "SPORT BILD".
Im Moment gehe es für den 19-Jährigen nur darum, den negativen Trend der vergangenen Wochen zu im neuen Jahr zu stoppen und sich mit der Mannschaft zu stabilisieren.
Denn seit dem 2. November konnten die Geißböcke kein Spiel mehr in der Bundesliga gewinnen. Dass es "nur" vier Niederlagen und nicht sechs hagelte, verdanken die Domstädter auch dem Linksaußen.
Bei den beiden 1:1-Unentschieden gegen den SV Werder Bremen und den FC St. Pauli sorgte der deutsche U-Nationalspieler jeweils für den Kölner Treffer.
Und wie es aussieht, kann Trainer Lukas Kwasniok (43) auch in Zukunft auf das Wunderkind setzen. "Ein Wechsel ist für Said im Moment kein Thema", machte sein Berater außerdem klar.
Zahlreiche Top-Klubs haben Köln-Star Said El Mala auf dem Zettel
Dabei sollen auch zahlreiche Top-Klubs den 19-Jährigen auf dem Zettel haben. Neben den Premier-League-Klubs Manchester City, Manchester United und Tottenham seien auch der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München interessiert.
Wenn es nach den Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund geht, soll er seine nächsten Schritte in Deutschland machen. Das würde dann für einen Wechsel zum Bundesliga-Spitzenreiter aus München sprechen.
Und das, obwohl El Mala bei den Geißböcken noch kein unangefochtener Stammspieler ist. Denn in seinen 15 Einsätzen lief er nur sechsmal von Beginn an auf.
Das soll sich aber im kommenden Jahr ändern, denn nach "SPORT BILD"-Informationen will der Flügelstürmer beim 1. FC Köln weiter wachsen, ehe ein Wechsel im Raum steht.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa