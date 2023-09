Langfristiger Vertrag: 1. FC Köln verlängert vorzeitig mit Offensivspieler

Bisher absolvierte der deutsche U-Nationalspieler bisher 101 Profi-Einsätze für die Kölner. Dabei erzielte er sieben Tore selbst und legte 13 weitere auf. Im Jahr 2022 nominierte ihn die italienische Sportzeitung Tuttosport für den Golden-Boy-Award für den besten U21-Spieler Europas. Dort wurde er in die Top 40 gewählt.

Deshalb sei man im Verein überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende sei, und man freue sich darauf, wenn er bald wieder auf dem Platz sehe und seinen Weg fortsetze. "Gerade aufgrund seiner herausragenden Mentalität werden wir noch sehr viel Freude mit Jan haben", so Keller.

Nur kurze Zeit später gewann er mit der U17 des Effzeh im Sommer 2019 die Deutsche Meisterschaft. Anschließend debütierte im Dezember desselben Jahres mit 17 Jahren im Heimspiel gegen den rheinischen Rivalen Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga .

Der gebürtige Föhrener kickt bereits seit 2017 für die Domstädter. Damals wechselte er im Alter von 15 Jahren aus seiner rheinland-pfälzischen Heimat in die Jugend der Geißböcke.

Und auch der Offensivakteur freut sich auf seine weitere Zeit beim 1. FC Köln: "Das, was ich bisher mit dem FC erleben durfte, motiviert mich jeden Tag in der Reha, richtig Gas zu geben. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und dem FC mit allem, was ich habe, dabei zu unterstützen, mit unserer Mannschaft und dem Trainerteam erfolgreich zu sein."

Schon als kleiner Junge sei er FC-Fan gewesen und wollte unbedingt für die Kölner spielen. Deshalb sei er sehr stolz darauf, dort Profi geworden zu sein.