Leih-Abbruch! Stürmer des 1. FC Köln geht jetzt für Zweitligisten auf Torejagd

Münster - Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei neue Offensivspieler verpflichtet. Stürmer Imad Rondic (26) wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Köln nach Westfalen.

Nach nur zwölf Spielen in der polnischen Liga wird Imad Rondic (26) vom 1. FC Köln an Preußen Münster ausgeliehen. © Daniel Karmann/dpa

Der 26 Jahre alte Bosnier war zuvor vom Bundesliga-Aufsteiger an den polnischen Erstligisten Raków Czestochowa ausgeliehen, für den er 12 Partien absolvierte. In Köln läuft sein Vertrag noch bis 2029.

Ebenfalls ausgeliehen wird der japanische Angreifer Shin Yamada. Der 25-Jährige kommt vom schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow bis zum Saisonende.