Leih-Abbruch! Stürmer des 1. FC Köln geht jetzt für Zweitligisten auf Torejagd
Von Volker Gundrum
Münster - Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei neue Offensivspieler verpflichtet. Stürmer Imad Rondic (26) wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Köln nach Westfalen.
Der 26 Jahre alte Bosnier war zuvor vom Bundesliga-Aufsteiger an den polnischen Erstligisten Raków Czestochowa ausgeliehen, für den er 12 Partien absolvierte. In Köln läuft sein Vertrag noch bis 2029.
Ebenfalls ausgeliehen wird der japanische Angreifer Shin Yamada. Der 25-Jährige kommt vom schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow bis zum Saisonende.
In dieser Saison stand Yamada in acht Ligaspielen sowie je einmal in der Champions-League-Qualifikation und im FA Cup auf dem Platz. Erst im Sommer war er aus der japanischen J1 League nach Glasgow gewechselt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa