Nur ausgeliehen bis Saisonende: Kölns Tom Krauß spricht Klartext zu seiner Zukunft

Freiburg - Mittelfeldspieler Tom Krauß würde gern auch über die Saison hinaus das Trikot des 1. FC Köln tragen.

Kölns Tom Krauß (24) ist noch bis zum Saisonende vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. © Marius Becker/dpa

"Ich will mit aller Macht hier in Köln bleiben, mit Köln nächstes Jahr in der Bundesliga spielen", sagte der 24-Jährige.

Eine angebliche Klausel in seinem Vertrag wollte der Fußball-Profi nach der 1:2 (1:2)-Niederlage beim SC Freiburg am Sonntag aber nicht bestätigen.

Krauß ist noch bis zum Saisonende vom FSV Mainz 05 ausgeliehen. Medienberichten zufolge greift eine Kaufpflicht, wenn der Spieler 15 Liga-Partien für den FC bestritten hat und dieser am Ende auch die Klasse hält.

Zumindest die erste Bedingung hätte Krauß mit seinem Einsatz in Freiburg erfüllt. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis zum 30. Juni 2027.