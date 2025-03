Unruhe beim 1. FC Köln: Ex-DFB-Star kritisiert Trainer-Team und droht mit Blitz-Abgang

Stürmer Luca Waldschmidt (28, r.) pocht auf mehr Einsatzzeiten beim 1. FC Köln. © Bernd Thissen/dpa

"Wenn man immer wieder angezweifelt wird, kann man das nicht ganz beiseiteschieben", erklärte der Stürmer jetzt in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Deutlicher kann ein Spieler wohl kaum Kritik an seinem Trainer üben.

Der Grund für seine Unzufriedenheit: Waldschmidt hat in seinen absolvierten 22 Partien in dieser Zweitliga-Saison erst elfmal in der Startformation gestanden. Viel zu wenig für jemanden mit dem Anspruch immer spielen zu müssen.

In einem längeren Gespräch mit Gerhard Struber (48) habe er seinen Standpunkt klargemacht. "Ich habe ihm gesagt, was mir ganz guttun würde und was für mein Spiel schwieriger ist. Der Trainer will ja auch, dass meine Stärken besser zur Geltung kommen", so der Knipser.

Es sei "ein offenes, ehrliches Gespräch" gewesen, indem er seinem Übungsleiter deutlich zu verstehen gegeben habe, dass er in seiner Karriere "mit Abstand am besten" war, wenn er "regelmäßig gespielt und gewisse Freiheiten hatte".