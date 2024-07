Machtkampf beim 1. FC Köln: Nächster Dämpfer für Opposition um Prestin, Fuss und Co.

Sonja Fuss (r.) im Trikot des FCR Duisburg im Zweikampf mit Yuki Nagasatgo vom FFC Turbine Potsdam im Jahr 2011. © Bernd Settnik

Denn, wie der "Express" berichtet, dürfte Fuss auf absehbare Zeit gar nicht im FC-Vorstand aktiv sein. Der Grund: Sie soll kein Vereinsmitglied sein. Dabei hatten Prestin und Co. bei der Vorstellungs-Pressekonferenz im Juni extra noch betont, dass die 45-Jährige nicht nur in Köln lebe, sondern sogar Ehrenmitglied des Klubs sei.

Wie das Blatt nun aber herausgefunden haben will, soll ihr Name in keiner offiziellen Liste des Vereins als Ehrenmitglied aufgeführt sein - und das ist ein großes Problem für die Opposition.

Denn unter Paragraf 16.2 der Vereinssatzung steht nämlich ausdrücklich: "Mitglied eines Organs können nur volljährige Vereinsmitglieder sein, deren Mitgliedschaft zudem (...) seit mindestens einem Jahr ununterbrochen bestehen muss."

Selbst wenn Prestin und sein Team also Erfolg hätten und genügend Mitglieder mobilisieren könnten, um Wolf und Co. zu stürzen, dürfte Fuss damit also frühestens in einem Jahr antreten. Nach dem Ausfall von Jung der nächste herbe Rückschlag für den Ex-Profi.