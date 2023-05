Mega-Leak im Online-Shop! In diesen Trikots soll der 1. FC Köln nächste Saison spielen!

Köln - Großer Leak im Online-Shop von Hummel! Der Ausrüster des 1. FC Köln soll am Wochenende die neuen Trikots der Saison 2023/24 zum Verkauf angeboten haben. Die Community überschlug sich mit wilden Kommentaren!

Lediglich auf der linken Schulter ist ein roter Streifen, in dem die typischen Streifen des Ausrüsters zu sehen sein sollen.

Aber wie sehen die Trikots aus? Wie der Express berichtet, sollen die Wünsche der Fans in Sachen Heimtrikot endlich in Erfüllung gegangen sein. Denn die Truppe von Steffen Baumgart (51) läuft in der kommenden Saison ganz in Weiß auf!

Inzwischen haben sich Heim- Auswärts- und Ausweichtrikot allerdings wieder in Luft aufgelöst und sind von der Seite verschwunden.

Auch beim Auswärtstrikot geht man beim Effzeh in der neuen Spielzeit keine Experimente ein. Ganz in Rot und mit dezenten dunklen Streifen gehalten, gehen die Kölner fortan auf des Gegners Platzes auf Punktejagd. Erste Fans, die sich von der neuen Kluft überzeugen durften, schienen in den Sozialen Netzwerken einer Meinung zu sein.

"Man hat uns in den 70ern und 80ern nicht umsonst das Real Madrid vom Rhein genannt. Ganz weiß hat Tradition!", "Nimm mein Geld 1. FC Köln" oder "Also mit diesem Trikot schießt Davie Selke unser weißes Ballett nächstes Jahr zur deutschen Meisterschaft", hieß es in den Kommentarspalten.

Offiziell vorgestellt werden sollen die neuen Trikots allerdings erst demnächst. Möglicherweise könnte das neue Heimtrikot sogar schon gegen Bayern München am 27. Mai (15.30 Uhr) seine Premiere im RheinEnergieSTADION feiern.