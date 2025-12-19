Mega-Rekord beim 1. FC Köln: Said El Mala nun teuerster FC-Profi aller Zeiten

Köln - Nach dem neuesten Marktwert-Update hat der 1. FC Köln aktuell den teuersten Spieler der Klubgeschichte unter Vertrag.

Von Januar bis Dezember konnte Said El Mala seinen Marktwert um 39 Millionen Euro steigern. © Uwe Anspach/dpa

Sechs Tore und drei Vorlagen nach 14 Bundesligaspielen sprechen eine eindeutige Sprache - dazu der kometenhafte Aufstieg bis in die Nationalmannschaft.

Die Rede ist natürlich von Wunderstürmer Said El Mala (19). Der Youngster ist nach dem jüngsten Marktwert-Check von "Transfermarkt.de" satte 40 Millionen Euro wert.

Heißt: El Mala ist der teuerste FC-Profi aller Zeiten!

"Natürlich ist das cool – und eine tolle Wertschätzung. Gleichzeitig kann ich das sehr realistisch einschätzen und einordnen. Ich trainiere jeden Tag hart, gebe in den Spielen alles, genauso wie meine Teamkollegen", freute sich der 19-Jährige im FC-Interview.

Erst im Oktober - also gerade einmal vor zwei Monaten - hatte El Mala seinen Marktwert von drei auf 18 Millionen Euro steigern können. Seit Januar dieses Jahres konnte das in Europa gejagte Wunderkind seinen Marktwert um sage und schreibe 39 Millionen Euro (!) steigern.