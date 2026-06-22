Millionen-Knipser soll kommen: 1. FC Köln hat diesen Stürmer im Auge

Köln - Beim 1. FC Köln nehmen die Transferplanungen Fahrt auf! Die Geißböcke sollen offenbar ihr Interesse an einem echten Torjäger hinterlegt haben.

Stürmer Mateusz Zukowski steht offenbar ganz oben auf dem Zettel des 1. FC Köln. © Swen Pförtner/dpa

Bereits seit Wochen halten sich jede Menge Gerüchte und Spekulationen um mögliche Abgänge bei den Geißböcken - ganz vorne mit dabei Ausnahmekönner Said El Mala (19).

Aufseiten möglicher Neuzugänge - abgesehen vom Transfer von Jahmai Simpson-Pusey (20) - ist es bislang hingegen still geblieben.

Das scheint sich jetzt aber zu ändern! Denn laut BILD soll der Effzeh Interesse an Mateusz Zukowski (24) vom FC Magdeburg haben.

Der Angreifer knipste sich in der Vorsaison mit 17 Toren und drei Vorlagen auf Anhieb in die polnische Nationalmannschaft, schraubte seinen Marktwert zeitgleich von 500.000 auf sechs Millionen Euro.

Und genau DAS könnte den Geißböcken - ohne Millionen-Einnahmen durch El Mala oder Jakub Kaminski (24) - zum Verhängnis werden.

Ein Transfer auf Marktwert-Level scheint nämlich ausgeschlossen, auch der höheren Forderung der Magdeburger wegen.