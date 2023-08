Mit einem Jahr Verspätung: Wird dieser Angreifer der neue Torjäger des 1. FC Köln?

Deshalb galt der 3,5-Millionen teure Angreifer auch als Verkaufskandidat in diesem Sommer.

Mit 20 Treffern in 32 Spielen schoss der Franzose die Domstädter in der Spielzeit 2021/22 in den Europapokal. Kurz nach dem ersten Spieltag der vergangenen Saison zog es den 35-Jährigen jedoch zum Ligarivalen Borussia Dortmund , wo er den schwer erkrankten Neuzugang Sebastien Haller (29) ersetzen sollte.

Steffen Baumgart (51), Trainer des 1. FC Köln, lobte seinen Angreifer Sargis Adamyan zuletzt häufiger. © Federico Gambarini/dpa

Auch aus diesem Grund verpflichtete der Effzeh im Winter Davie Selke (28) von Hertha BSC. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der Olympia-Zweite von 2016 immer besser in Form und war mit fünf Treffern bester Kölner Torschütze der Rückrunde.

Nun könnte aber Selke Konkurrenz aus dem eigenen Lager bekommen. Denn der armenische Nationalspieler Adamyan blüht in der Vorbereitung so richtig auf. "Sargis spielt eine gute Vorbereitung. Alles, was unser Spiel ausmacht, hat er aus meiner Sicht verinnerlicht", sagte Trainer Steffen Baumgart (51) kürzlich.

Und der 30-Jährige zahlte auch direkt zurück. Beim 2:0-Testspiel-Erfolg gegen den FC Nantes erzielte er den Treffer zum Endstand. Beflügelt wurde er von seiner Liebsten, die ihm im Stadion zujubelte. "Sargis hat es aus meiner Sicht wieder sehr, sehr gut gemacht. Er scheint angekommen zu sein", lobte der FC-Coach den Angreifer nach der Begegnung.

Privat hat Adamyan sein Glück schon gefunden. Denn in Kürze soll das erste gemeinsame Kind zur Welt kommen. Es scheint so, als sei er nun auch sportlich in Köln angekommen.