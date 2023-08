Stürmer-Gattin hochschwanger im Stadion! Sie hat spezielle Absprache mit dem Verein

Anna Adamyan (27) steht kurz vor der Geburt, trotzdem besuchte sie am Wochenende das Testspiel des 1. FC Köln. © Montage: Instagram/Screenshot/Anna Adamyan

Ihre Babykugel hat längst XXL-Format angenommen, doch das ist für Anna noch längst kein Grund, einfach nur zu Hause zu hocken und Däumchen zu drehen. Immerhin stand für ihren Göttergatten am gestrigen Samstag eine letzte Härteprobe vor dem Start der neuen Bundesligasaison an.

So machte sich die hochschwangere Liebste des Köln-Stürmers auf den Weg zum RheinEnergie-Stadion, um "doppelten Support" zu leisten. Und tatsächlich konnte sie wenig später mit 32.400 weiteren Zuschauern vor Ort verfolgen, wie Sargis den Schlusstreffer zum 2:0 gegen den französischen Erstligisten FC Nantes erzielte.

Ein toller Erfolg für den werdenden Vater, der im Sommer 2022 aus Belgien an den Rhein gewechselt war.

In einer Instagram-Story teilte Anna einen Mitschnitt der entscheidenden Torszene ihres Mannes. Bei vielen ihrer knapp 630.000 Follower drängte sich beim Anblick jedoch eine wichtige Frage auf.

"Was ist denn, wenn der Kleine kommt, wenn Sargis auf dem Platz steht? Kann er dann einfach gehen?", hakte ein Fan nach und erhielt prompt eine Antwort. So gibt es in diesem besonderen Fall eine spezielle Absprache mit dem Verein, wie Anna verriet.