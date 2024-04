Mitten im Abstiegskampf: 1. FC Köln verkündet Vertragsverlängerung mit Torhüter

Köln - Der 1. FC Köln stellt die Weichen für die Zukunft: Obwohl noch unklar ist, in welcher Liga der Verein in der kommenden Saison spielen wird, haben die Rheinländer den Vertrag mit Torwart Philipp Pentke (38) um ein Jahr verlängert.

Pentke selbst verrät, dass er sich in Köln von Anfang an wohlgefühlt habe - sowohl in der Mannschaft als auch im Verein.

"Mit seinen Fans und mit dem Rückhalt in der ganzen Stadt ist der FC etwas ganz Besonderes. Deshalb wollte ich unbedingt bleiben, in guten wie in schwierigen Zeiten - auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir es in den nächsten Wochen schaffen werden, gemeinsam in der Bundesliga zu bleiben", meint der Torwart.