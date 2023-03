"Mucki unvergessen": 1. FC Köln verliert Banach-Gedächtnisspiel gegen VV St. Truiden

FC-Stürmer Maurice Banach (†24, r.) war am 17. November 1991 tödlich verunglückt. © Oliver Multhaup/dpa

Zu Ehren des ehemaligen FC-Profis trat der Fußball-Bundesligist am Donnerstag in einem Test gegen den VV St. Truiden an.

Vor 3500 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion setzte sich der vom einstigen Bundesliga-Profi Bernd Hollerbach trainierte Tabellenachte der belgischen Jupiler League nach einem Treffer von Frank Boya (34. Minute) mit 1:0 (0:0) durch.

Der Kölner Abwehrspieler Luca Kilian feierte nach zweimonatiger Zwangspause sein Comeback.

Die Partie fand im Beisein ehemaliger Banach-Mitspieler wie Olaf Janßen, Franz Wunderlich und Alexander Bade statt. Den Anstoß führte Banach-Sohn Zico aus.

Anlässlich des Spiels wurden ein Sonder-Schal sowie ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Mucki unvergessen" über den Vereins-Fanshop angeboten. Der Reinerlös kommt Familie Banach zugute.