Nach Auslaufen seines Vertrags: Wechselt Timo Horn vom 1. FC Köln nach Italien?

Timo Horn (3.v.r) feierte nach dem letzten Spieltag gegen Bayern München Mitte Mai gemeinsam mit Jonas Hector seinen Abschied beim FC. © Marius Becker/dpa

Der 30-Jährige - unter Ex-Coach Peter Stöger (57) einst zwischen die Pfosten gestellt - steht dem Vernehmen nach auf dem Wunschzettel eines frisch gebackenen Europa-Finalisten.

Der AC Florenz soll die Fühler nach Horn ausgestreckt haben und will den ehemaligen Geißbock nach Italien locken - das berichtet unter anderem der Express.

Florenz - erst vor wenigen Wochen im Conference-League-Finale an West Ham United gescheitert - kann sich auf der Suche nach einer neuen Nummer eins also Timo Horn vorstellen. Aber auch andere Keeper stehen beim Tabellenachten der abgelaufenen Saison in der Serie A auf der Liste.

Neben Horn könnten auch Alphonse Areola (30) von Final-Gegner West Ham oder auch Dominik Livakovic (28) von Dinamo Zagreb in die Sonne wechseln.