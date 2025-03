Nach Brutalo-Attacke: Köln-Trainer Struber wütend auf Schiri Heft

FC-Köln-Trainer Gerhard Struber (48) ist noch immer sauer über das harte Einsteigen von Darmstadt-Angreifer Fraser Hornby (25). © Marius Becker/dpa

Insbesondere Referee Florian Heft (35), der die Partie gegen den SV Darmstadt am Samstag leitete und Hornby für seine Brutalo-Attacke nur die Gelbe Karte gezeigt hatte, bekam dabei sein Fett weg vom Kölner Coach.

"Ich finde, da hat der Schiedsrichter einmal mehr falsch gelegen", motzte der Österreicher nach der Trainingseinheit am Mittwoch.

Zwar hatte Darmstadt-Angreifer Hornby den Platz nach dem Tackling ohnehin mit Gelb-Rot verlassen müssen, dennoch hätte sich der Übungsleiter der Rheinländer ein härteres Strafmaß gewünscht und den Schotten mit glatt Rot vom Platz gestellt. Aus einem einfachen Grund, wie er verrät.

"Am Ende kannst du das Verhalten nur ändern, wenn du den Spielern die Strafe gibst, die sie verdienen. Das war aus meiner Sicht eine Rote Karte. Ich gehe davon aus, dass sich die Veränderung bei Hornby relativ in Grenzen halten wird", so Struber.