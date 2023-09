Nach einem Jahr Verletzungspause: Dieser Stürmer steht beim 1. FC Köln kurz vor Rückkehr

Im Spiel gegen die TSG am 30. Oktober 2022 riss sich Florian Dietz (r.) nach einem harten Foulspiel das Kreuzband. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Vor mittlerweile 335 Tagen zog er sich den bereits zweiten Kreuzbandriss seiner noch jungen Karriere zu.

Die Rede ist von Sturm-Talent Florian Dietz (25)! Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ging der 25-Jährige am 22. Oktober des vergangenen Jahres plötzlich zu Boden und musste ausgewechselt werden.

Nach elfmonatiger Zwangspause könnte sich das Warten auf einen Einsatz für den Effzeh schon bald ausgezahlt haben.

Allerdings erst in der U21! Dort soll der bullige Stürmer am kommenden Samstag gegen Alemannia Aachen sein Comeback feiern. Das berichtet der vereinsnahe Geissblog.

"Flo ist so weit, dass er am Wochenende mit hoher Wahrscheinlichkeit in der U21 spielen wird", sagte Förderer Baumgart, der Dietz in der Vorsaison in die 1. Mannschaft hochgezogen hatte.