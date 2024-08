Nach erneuter Verletzung: Kommt Mark Uth überhaupt noch mal zurück?

Köln - Mit großen Erwartungen, auch an sich selbst, war 1.-FC-Köln-Urgestein Mark Uth (33) in die neue Saison gestartet. Dann musste er bereits vier Minuten nach seiner Einwechslung in Elversberg (2:2) mit einer Muskelverletzung wieder raus. Es war die jüngste in einer langen Reihe von kleineren und größeren Blessuren, die den 33-Jährigen immer wieder zurückwarfen. Die Frage ist nun: Wie lange machen er und der FC das Trauerspiel noch mit?