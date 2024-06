Endlich Klartext beim 1. FC Köln: Chefetage verrät pikante Details zur Transfersperre

Köln - Die Kritik an der Führungsetage des 1. FC Köln ebbt nach dem Abstieg aus der Bundesliga einfach nicht ab. Nun haben sich die Bosse in einem neuen Format zur aktuellen Krise geäußert.

Finanz-Geschäftsführer Philipp Türoff (46) ist nach der Transfersperre selbstkritisch und meint: "Ich würde den Vorgang heute natürlich unterbinden." © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es war aber offensichtlich, dass dieses Angebot falsch war. Es war ein Fake-Angebot", meint Keller. "Das ist ein komplettes Unding! Der FC gehört den Mitgliedern, ich kann nicht in meiner Verantwortung, wenn offensichtlich keine Anspruchsgrundlage da ist, im Wissen um potenzielle Schäden, die eintreten, 2,5 Millionen Euro des FC in einen Geldkoffer stecken und sagen, dann ist das Thema erledigt."

Zumal: Wie die FC-Bosse betonen, sei die FIFA gar nicht daran interessiert gewesen, eine Einigung zwischen den Vereinen zu finden. "In allen Gesprächen war die FIFA mit an Bord, weil die Klage schon eingereicht war. Die FIFA hätte dem Vergleich zustimmen müssen", berichtet Wettich. Doch der Weltverband hätte von Beginn an klargemacht, dass die Sperren gegen den Spieler und den 1. FC Köln aufrechterhalten bleiben sollen. "Ein Vergleich war so schlichtweg nicht möglich", so die bittere Erkenntnis von Wettich.

Eine Situation, die nicht nur die Fans gehörig auf die Palme bringt. Auch Sport-Geschäftsführer Keller ist hart getroffen: "Wir haben alles versucht, um die Transfersperre abzuwenden. Ich ärgere mich am allermeisten, weil ich auch am meisten davon betroffen bin." Der 46-Jährige beteuert: "Es ging einfach nicht, die Sperre abzuwenden."

Am Ende kommt die Klubführung zum Schluss, dass trotz vieler Fehler keine personellen Konsequenzen gezogen werden müssen - auch, weil das Gutachten feststellte, dass es eine Menge unglücklicher Umstände gegeben hatte.

"Wir müssen nun aber alles dafür tun, dass sich so ein Vorgang nicht wiederholt", meint Wettich. Daher habe der Verein nun auch neue Vorgaben im Risikomanagement eingeführt.