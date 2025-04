Nach Karriereende: Diese Funktion wird Marco Höger beim 1. FC Köln übernehmen

Köln - In wenigen Monaten hängt FC-Köln -Ikone Marco Höger (35) seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Trotzdem bleibt er dem Klub weiterhin erhalten.

Dass er seine Karriere nun ausgerechnet bei seinem Heimatklub beendet und dem Fußball hier sogar weiterhin erhalten bleiben kann, ist für den 35-Jährigen wie ein Sechser im Lotto: "Ich bin glücklich, dass ich ab Sommer hier beim FC einen neuen Abschnitt in meinem Leben einläuten kann und danke den Verantwortlichen für ihr Vertrauen", blickt er in die nahe Zukunft.

Nach einer schweren Verletzung verließ Marco Höger seinen Herzensklub 2021 in Richtung Mannheim. Für den Waldhof lief er in 47 Spielen auf. Zwei Jahre später kehrte er zurück an den Dom. © Uwe Anspach/dpa

Für den Verein ist sein Karriereende indes ein zweischneidiges Schwert, wie Nachwuchs-Chef Lukas Berg (31) betont.

Er blicke mit einem "lachenden und einem weinenden Auge" auf die Entscheidung des gebürtigen Kölners, meint der 31-Jährige.

Schließlich habe Höger "die Rolle als Kapitän der U21 in einer Art und Weise ausgeübt, die wir uns nicht besser hätten vorstellen können", so Berg, der ergänzt: "Es wird schwer, ihn zu ersetzen. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass uns Marco in neuer Funktion in unserem Team 'Scouting & Kaderplanung' erhalten bleibt."

Für die Profis des 1. FC Köln lief Höger insgesamt in 106 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm ein Tor und vier Assists. Darüber hinaus war er für den FC Schalke 04, Alemannia Aachen und den SV Waldhof Mannheim aktiv.