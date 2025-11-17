Nach Millionen-Zoff im Sommer: Holt der 1. FC Köln jetzt seinen Wunschspieler?

Köln - Einen Monat vor dem Ende der Bundesliga-Hinrunde scheint der 1. FC Köln seine Fühler erneut nach einem talentierten Zweitliga-Star auszustrecken.

Raphael Obermair (r.) könnte schon bald das Trikot des 1. FC Köln tragen. © David Inderlied/dpa

Im Sommer hatten sich die Geißböcke noch einen erbitterten Ablöse-Zoff mit seinem Arbeitgeber geliefert - jetzt sollen im Winter Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Die Rede ist von Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn, den FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) gern schon im vergangenen Sommer mit nach Köln genommen hätte.

Spätestens im Januar soll der Effzeh laut BILD einen neuen Anlauf wagen, um den 29-Jährigen als Alternative auf den Außen an den Rhein zu holen.