Nach Millionen-Zoff im Sommer: Holt der 1. FC Köln jetzt seinen Wunschspieler?
Köln - Einen Monat vor dem Ende der Bundesliga-Hinrunde scheint der 1. FC Köln seine Fühler erneut nach einem talentierten Zweitliga-Star auszustrecken.
Im Sommer hatten sich die Geißböcke noch einen erbitterten Ablöse-Zoff mit seinem Arbeitgeber geliefert - jetzt sollen im Winter Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Die Rede ist von Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn, den FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) gern schon im vergangenen Sommer mit nach Köln genommen hätte.
Spätestens im Januar soll der Effzeh laut BILD einen neuen Anlauf wagen, um den 29-Jährigen als Alternative auf den Außen an den Rhein zu holen.
Stattdessen angelte sich der Aufsteiger Alessio Castro-Montes (28) - der wiederum kann die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Auch ein möglicher Abgang von Transfer-Flop Jusuf Gazibegović (25) steht im Winter hoch im Kurs.
Wie es heißt, wolle man den Rechtsverteidiger am liebsten verkaufen und nicht verleihen.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa