Schockierende Details nach Horror-Verletzung: So steht es um Kölns Timo Hübers

Köln - Die Bestürzung nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Timo Hübers (29) ist beim 1. FC Köln immer noch groß. Jetzt kommen auch noch weitere schockierende Details ans Licht.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt Kölns Timo Hübers (29) nach dem Zweikampf am Boden. Die Mannschaftsärzte kümmerten sich sofort um den Abwehrchef, der anschließend mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde. © Bernd Thissen/dpa

Im Auswärtsspiel bei der Last-Minute-Niederlage (0:1) bei Borussia Dortmund hatte sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bereits zwei Tage später wurde der 29-Jährige operiert.

Unter anderem wurde eine mehrfache Schädigung des Knies, bei der sowohl die Kniescheibe als auch die Bänder beschädigt wurden, diagnostiziert.

Seitdem sind rund drei Wochen vergangen und die Karriere des Innenverteidigers steht trotz der erfolgreichen Operation auf dem Spiel, wie "BILD" berichtet.

Demnach dürfe der 29-Jährige das verletzte Knie ganze sechs Wochen lang überhaupt nicht belasten. Zudem müsse er eine Schiene tragen, die für die nötige Stabilität sorge und Drehbewegungen verhindere.

Zwar habe er Krücken für die nötigsten Gänge, aber er müsse höllisch aufpassen, dass er keine falschen Bewegungen mache und das Knie nicht doch belastet werde.