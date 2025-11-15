Verliert der 1. FC Köln einen seiner Leistungsträger? Serie-A-Klub buhlt um Ex-DFB-Kapitän

Köln/Florenz (Italien) - Verliert der 1. FC Köln im Winter einen seiner Leistungsträger? Laut Berichten soll ein kriselnder Top-Klub aus Italien die Fühler nach Eric Martel (23) ausgestreckt haben!

Im DFB-Pokal bekam es Eric Martel (23, 2.v.r.) zuletzt mit Bayerns Star-Stürmer Harry Kane (32, M.) zu tun. © Federico Gambarini/dpa

Die AC Florenz hat in der Serie A einen historisch schlechten Start hingelegt. Nach elf Partien grüßt der Conference-League-Dauerfinalist derzeit sieglos vom letzten Tabellenplatz. Die fünf gesammelten Punkte resultieren allesamt aus Unentschieden.

Auch deshalb wollen die Verantwortlich im Winter noch einmal kräftig an ihrem Kader schrauben, um den drohenden Abstieg aus dem Oberhaus zu verhindern. Gesucht wird unter anderem ein klassischer Sechser und Defensivspezialist.

Nach Informationen des "Corriere dello Sport" stehen zwei Spieler aus der Bundesliga ganz weit oben auf der Liste: Diogo Leite (1. FC Union Berlin) und eben Eric Martel. Schon im Sommer hatten die Italiener bei beiden Klubs ihr Interesse hinterlegt.

Sowohl bei Leite als auch bei Martel läuft das Arbeitspapier zum Saisonende aus. Die Kölner würden mit ihrem 23 Jahre alten Leistungsträger gerne verlängern, aktuell liegen die Gespräche allerdings auf Eis.

"Ich habe gesagt, dass ich die Hinrunde abwarten und schauen will, wie sich das Ganze hier entwickelt. Dann werden wir uns zusammensetzen", hatte der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft einst über seine Zukunftsplanungen gesagt.