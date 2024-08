Nach Stotterstart: Ex-Kapitän Hector verrät, was dem 1. FC Köln "auf jeden Fall fehlt"

Köln - Der 1. FC Köln hat einen holprigen Start in die neue Saison hinter sich. Das ist natürlich auch Ex-Kapitän Jonas Hector (34) nicht verborgen geblieben.

Jonas Hector lief insgesamt 347 Spielen für die Profis des 1. FC Köln auf. © Swen Pförtner/dpa

Seinen Herzensverein verfolgt der Saarländer inzwischen nur noch aus der Fanperspektive. Dennoch ist er immer wieder ein gern gesehener Gast in Fußball-Talks, wenn es um die Geißböcke geht.

Im Sky-Format "HvK & Tusche - Dein Zweiligatalk" mit Moderator Hartmut von Kameke und Experte Torsten Mattuschka (43) wurde Hector nun nämlich gefragt, was dem FC denn fehle, um endlich so richtig Fahrt aufzunehmen in der neuen Saison.

"Ein Erfolgserlebnis", meint Hector erst, ehe er ausführt: "In der Liga müssen die ersten drei Punkte her, damit du dich wohlfühlst und die Spieler das Selbstvertrauen zurückbekommen, das durch die letzte Saison nicht da ist."

Doch dabei gibt es ein Problem, das die bisherigen Auftritte der Geißbock-Elf überschattete. "Was auf jeden Fall fehlt [...] ist jemand, der vorne die Dinger wegmacht. Ohne Wenn und Aber ist da aktuell keiner, der diesen Knipserinstinkt hat", analysiert der Ex-Capitano.