18.03.2025 17:47 Neue Analyse zeigt: Hier ist der 1. FC Köln einsame Spitze in Europa

Laut einer aktuellen Analyse pilgern nirgendwo sonst in Europas 2. Ligen so viele Fans ins Stadion wie in das RheinEnergie-Stadion zum 1. FC Köln.

Von Jonas Reihl

Köln - Besondere Ehre für den 1. FC Köln! Laut einer aktuellen Analyse pilgern nirgendwo sonst in Europas 2. Ligen so viele Fans ins Stadion wie in der Domstadt. Die Fans des 1. FC Köln lassen keine Gelegenheit aus, ihre Mannschaft zu unterstützen. © Anke Waelischmiller/dpa Das ist das Ergebnis des aktuellen "European Second Division Index 2025", der vom Online-Tickethändler "Live Football Tickets" veröffentlicht wurde und in dem insgesamt 130 Zweitligisten aus Europa miteinander verglichen wurden. Demnach führen die Rheinländer das Europa-Ranking mit durchschnittlich 49.942 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Spiel und einer beeindruckenden Stadionauslastung von 100 Prozent an. Dicht dahinter folgt die Liga-Konkurrenz der Domstädter: Im Schnitt 61.444 Fans kommen zu den Heimspielen des FC Schalke 04 in die Veltins Arena. Das ergibt eine Auslastung von 99 Prozent. Zum HSV pilgern im Durchschnitt 56.098 Besucherinnen und Besucher, was einer Auslastung von 98 Prozent entspricht. 1. FC Köln Nach bösem Foul verletzt ausgewechselt: So ist der Stand bei FC-Star Jusuf Gazibegovic Insgesamt zeigt sich, dass die 2. Bundesliga das Europa-Ranking dominiert: Insgesamt sechs Teams sind unter den Top 10 zu finden. Hohe sportliche Qualität sorgt für Faninteresse in 2. Bundesliga Seit dem 31. Januar 2004 ist das RheinEnergie-Stadion die Heimat des 1. FC Köln. © Federico Gambarini/dpa Das liege laut den Analyse-Erstellern zum einen daran, dass viele Vereine hier über moderne Stadien mit Bundesliga-Flair sowie eine Atmosphäre verfügen, die in kaum einer anderen 2. Liga zu finden sind. "Zum anderen sorgt die hohe sportliche Qualität für Spannung", meinen die Verfasser. Zumal die Leistungsdichte enorm sei und der Kampf um den Aufstieg bis zum letzten Spieltag offen bleibe. "Diese Spannung zieht Fans an - sowohl in den Stadien als auch vor den Bildschirmen", heißt es in dem Index. Wie es anders laufen kann, zeigt ein Blick ins europäische Ausland. In Österreich, Ungarn und Frankreich sind viele Zweitligisten weit von einer vollen Auslastung entfernt. 1. FC Köln Für Revanche gegen Darmstadt: Top-Torjäger des 1. FC Köln kehrt in Kader zurück Beispielsweise hat der SK Rapid Wien II mit lediglich 353 Zuschauern eine Stadionauslastung von nur 1 Prozent in einem 28.345 Zuschauer fassenden Stadion. Ähnlich ist die Lage beim FC Liefering, dessen Stadion für 31.800 Zuschauer ausgelegt ist, aber durchschnittlich nur 269 Besucher empfängt. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Hamburger SV 26 58:32 48 2 1. FC Köln 26 40:31 47 3 SC Paderborn 07 26 44:32 45 4 1. FC Kaiserslautern 26 46:40 43 5 1. FC Magdeburg 26 53:41 42 6 Hannover 96 26 34:26 42 7 1. FC Nürnberg 26 46:39 41 8 Fortuna Düsseldorf 26 43:38 41 9 SV 07 Elversberg 26 45:32 40 10 Karlsruher SC 26 44:46 37 11 FC Schalke 04 26 43:46 33 12 SpVgg Greuther Fürth 26 37:48 33 13 SV Darmstadt 98 26 45:43 31 14 Hertha BSC 26 38:43 29 15 SC Preußen Münster 26 27:34 26 16 Eintracht Braunschweig 26 24:49 23 17 SSV Ulm 1846 26 25:32 20 18 SSV Jahn Regensburg 26 14:54 16 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Anke Waelischmiller/dpa