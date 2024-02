Neue Details zur Kölner Transfersperre: Enthülltes CAS-Urteil wirft Fragen auf!

Köln - Die ganze Geschichte mutet an wie ein schlechter Wirtschaftskrimi. Neue Details rund um die Transfersperre gegen den 1. FC Köln werfen Fragen auf.

Anlass des Transferstreits zwischen den beiden Klubs ist das 18-jährige Sturm-Juwel Jaka Cuber Potocnik. © Federico Gambarini/dpa

Dass sich der 1. FC Köln nach der Transferposse um Sturm-Juwel Jaka Cuber Potocnik (18) für zwei Transferperioden nicht mit neuen Spielern verstärken darf, ist bekannt. Dass das den finanziell angeschlagenen Klub in der derzeitigen sportlichen Lage arg trifft, ebenfalls. Nun hat der Kicker allerdings neue Details zum CAS-Urteil gegen den FC veröffentlicht.

Demnach habe der internationale Sportgerichtshof (CAS) insbesondere die extrem wenige Zeit zwischen Potocniks Kündigung bei seinem Ex-Arbeitgeber Olimpija Ljubljana und der Vertragsunterschrift in Köln moniert.

Zur Erinnerung: Der Youngster hatte seinen Arbeitsvertrag in Slowenien wegen Nicht-Erfüllung einiger Vertragsinhalte am 30. Januar 2022 einseitig aufgelöst, ehe er nur einen Tag später am Geisbockheim seinen neuen Kontrakt unterschrieb.

Der Kern der Verhandlung dreht sich also um die Frage, ob der 1. FC Köln den Spieler zu der Vertragsauflösung in Ljubljana angestiftet hat oder nicht.

Während der FC darauf beharrt, die ganze Situation juristisch umfassend geprüft zu haben, halten die CAS-Richter im Urteilsspruch dagegen: "Köln war nicht in der Lage, Beweise für seine sogenannte umfassende Untersuchung vorzulegen."