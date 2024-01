Vorbereitung auf Heidenheim: Kölns Neu-Trainer Schultz schickt Youngster zur U21

Der Ex- St. Pauli -Profi hat gleich drei Talente aus dem Effzeh-Stall zurück zur U21 beordert: Meiko Wäschenbach (19), Jaka Cuber Potocnik (18) und Emin Kujovic (19) trainieren ab sofort wieder mit dem Unterbau.

Timo Schultz (46), hier beim Training am Geißbockheim, soll mit dem FC den Klassenerhalt schaffen. © Federico Gambarini/dpa

Aus der Kölner Talenteschmiede bleiben lediglich Damion Downs (19), Elias Bakatukanda (19), Justin Diehl (18) und der bei den Profis schon fast etablierte Max Finkgräfe (19) im Training von Schultz.

Offensiv-Juwel Diehl, der von Ex-Trainer Steffen Baumgart (52) aufgrund von Vertrags-Querelen vor der Saison in die U21 verbannt wurde, winkt damit sogar der erste Bundesliga-Einsatz in dieser Saison.

Schon beim Test gegen Rot-Weiss Essen konnte der 18-Jährige erste Duftmarken setzen und andeuten, welche Verstärkung er für die Kölner Offensive sein könnte.

Das sah auch Übungsleiter Schultz so. Nach dem 4:4-Unentschieden gegen Essen meinte der: "Man sieht bei Justin eine enorme Qualität. Er geht immer wieder ins offensive Eins-gegen-Eins."

Zwar müsse sich Diehl noch an die Körperlichkeit gewöhnen. Dass ein junger Spieler in der Bundesliga aber ab und an Lehrgeld zahlen müsse, sei ganz normal. "Bislang ist der Eindruck absolut positiv", sagt Schultz.