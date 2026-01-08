Nur ausgeliehen: FC-Star Kaminski äußert sich zu seiner Zukunft in der Domstadt

Köln - Beim 1. FC Köln zählt Jakub Kaminski zu den absoluten Leistungsträgern. Und das weckt bekanntlich Begehrlichkeiten. Jetzt hat sich der 23-Jährige zu seiner Zukunft in der Domstadt geäußert.

Mit fünf Treffern in dieser Saison steht Jakub Kaminski (23, r.) in der internen Torjägerliste des 1. FC Köln auf Rang zwei. © Marius Becker/dpa

Bis zum kommenden Sommer ist der wendige Linksaußen noch von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg ausgeliehen. Laut Berichten sollen die Geißböcke Kaminski dank einer entsprechenden Option in seinem Vertrag dann fest verpflichten können.

Von "Bild" auf seine weitere Karriere-Planung angesprochen, bemühte der gebürtige Pole die branchenüblichen Floskeln: "Aktuell konzentriere ich mich nur auf das nächste Spiel, auf das nächste Training. Dann gucken wir, was passiert. Es ist Fußball, da kann alles passieren."

In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte Kaminski bereits fünf Treffer für den 1. FC Köln. Nur Senkrechtstarter und Top-Talent Said El Mala ist aktuell noch gefährlicher. Der 19-Jährige traf seinerseits bereits sechsmal ins Schwarze.

Wie Kaminski im Interview weiter preisgab, soll es bislang noch keine Gespräche über einen möglichen Verbleib gegeben haben.