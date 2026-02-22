Traurige Gewissheit: Fan des 1. FC Köln in Klinik gestorben
Köln - Einen Tag nach der Reanimation eines FC-Fans (90) auf der Osttribüne des RheinEnergieSTADION haben der 1. FC Köln und die Familie nun bittere Gewissheit.
Nur wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie gegen die TSG Hoffenheim hatte der 90-Jährige nach einem Sturz auf einer Treppe wiederbelebt werden müssen.
Jetzt ist klar: Der Mann ist in einer Klinik verstorben. Wie es heißt, hätte der FC-Fan kurz nach dem Unfall zwar erfolgreich reanimiert werden können - trotzdem sei sein Zustand im Anschluss kritisch gewesen.
Aus Respekt vor dem Fan und seiner Familie hatten die Kölner Ultras vom Anpfiff an auf Support verzichtet.
Für FC-Spieler Timo Krauß (24) ist das Spiel (2:2) binnen Augenblicken in den Hintergrund gerückt.
"Es war ein komisches Spiel. Die Stimmung war zu Recht nicht da. Man sieht, wie schnell das Leben in einem kritischen Zustand sein kann. (...) Mein Beileid an die Angehörigen des Fans. Ich wünsche euch ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit."
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa