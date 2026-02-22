Traurige Gewissheit: Fan des 1. FC Köln in Klinik gestorben

Köln - Einen Tag nach der Reanimation eines FC-Fans (90) auf der Osttribüne des RheinEnergieSTADION haben der 1. FC Köln und die Familie nun bittere Gewissheit.

Der Fan der Geißböcke war kurz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf der Treppe gestürzt. © Federico Gambarini/dpa

Nur wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie gegen die TSG Hoffenheim hatte der 90-Jährige nach einem Sturz auf einer Treppe wiederbelebt werden müssen.

Jetzt ist klar: Der Mann ist in einer Klinik verstorben. Wie es heißt, hätte der FC-Fan kurz nach dem Unfall zwar erfolgreich reanimiert werden können - trotzdem sei sein Zustand im Anschluss kritisch gewesen.

Aus Respekt vor dem Fan und seiner Familie hatten die Kölner Ultras vom Anpfiff an auf Support verzichtet.