Häufung von Muskelverletzungen? 1. FC Köln will auf Ursachenforschung gehen

Köln - Nach dem umkämpften 2:2-Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim kommt es für den 1. FC Köln knüppeldick: Mit Jan Thielmann (23), Joel Schmied (27) und Sebastian Sebulonsen (26) fallen gleich drei Profis mit muskulären Problemen aus. Nun will der Klub auf Ursachenforschung gehen.

FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) will trotz der Verletzungsseuche positiv bleiben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt elfmal musste FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) in der laufenden Saison bereits auf einen seiner Profis verzichten, weil sich dieser eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Insbesondere seit der Winterpause scheint die Zahl dieser Blessuren beim Aufsteiger dabei stark gestiegen zu sein: Bereits sieben Stars mussten seit Anfang Januar kürzertreten.

Das ist auch Kwasniok nicht verborgen geblieben. "Es gibt eine extreme Häufung", stellt der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr) fest. "Da müssen wir jetzt auf Ursachenforschung gehen."

Einer etwaigen Kritik am medizinischen Personal des 1. FC Köln will er aber von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen. Er habe schon für mehrere Klubs gearbeitet und wisse daher: "Die medizinisch-athletische Abteilung ist hier absolut top! Das sind absolute Fachleute, da gibt es kein Wenn und kein Aber."

Stattdessen sei er davon überzeugt, dass es eine Vielzahl von Faktoren für die häufigen Muskelverletzungen geben würde. Einer davon sei etwa die hohe Intensität in der Bundesliga, erklärt Kwasniok: "Ich glaube, in der Summe der Spiele und der Trainingseinheiten ist es dann so, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu einer Muskelverletzung kommt."