Nur vier Punkte aus sieben Spielen: Ex-Star des 1. FC Köln als Trainer entlassen

Siegen - Schnelles Aus für einen ehemaligen Profi des 1. FC Köln als Trainer in der Oberliga Westfalen. Nach gerade einmal sieben Spielen in der neuen Saison muss Patrick Helmes (39) seinen Hut bei den Sportfreunden Siegen nehmen.

Es folgten Stationen bei Rot-Weiß Erfurt , in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen, bei Admira Wacker in Österreich sowie bei Alemannia Aachen, ehe er Anfang des Jahres nach Siegen zurückkehrte.

Dort tätigte er auch seine ersten Schritte im Trainerbereich. Zunächst als Co, dann als Chef-Trainer der Kölner Reserve in der Regionalliga .

Bereits in seiner Jugend kickte Helmes für die Mannen aus der Universitätsstadt, ehe es ihn in die Domstadt zog. Von da aus ging es dann zum rheinischen Rivalen nach Leverkusen und zum VfL Wolfsburg . Seine aktive Karriere beendete er dann wieder in Köln .

"Die gestrige Niederlage im wichtigen Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 und die aktuelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen hat uns zu diesem Schritt gezwungen, um mit neuen Impulsen die anstehenden Aufgaben anzugehen", begründete der Sportliche Leiter Ottmar Griffel (64) die Entlassung des einstigen Nationalspielers.

Als Spieler erzielte der Angreifer 47 Tore in 95 Spielen für den 1. FC Köln. (Archivfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Zwar ist das Kapitel bei seinem Jugendverein nun beendet, Groll hegt der 39-Jährige aber nicht. Ganz im Gegenteil: "Ich wünsche der Mannschaft, dass sie gestärkt aus der Situation hervorgeht und das Spielglück, was uns in den letzten Wochen trotz eines sehr hohen Engagements leider fehlte, wieder auf die Seite der Mannschaft fällt."

Allerdings konnte der RTL-Experte auch nicht verheimlichen, dass es zu Spannungen mit dem Vorstand gekommen ist. "In den zurückliegenden Gesprächen mit unserem Vorstand haben sich in den letzten Wochen in Bezug auf Kaderstruktur und Saisonziele sehr klare Differenzen herauskristallisiert. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass ein Mittelfeldplatz möglich ist", erklärte der 13-fache deutsche Nationalspieler.

In der vergangenen Spielzeit schaffte der frühere Effzeh-Profi mit den Sportfreunden in einem packendem Saisonfinale den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen.

"Ich bin stolz, dass wir letzte Saison den Klassenerhalt unter sehr schweren Bedingungen realisieren konnten und wir dabei viele junge Nachwuchsspieler in den Herrenbereich integriert haben, die mittlerweile zum Stamm der 1. Mannschaft gehören", sagte Helmes abschließend.