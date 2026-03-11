Paukenschlag am Geißbockheim: Köln-Urgestein beendet Karriere

Köln - Der frühere Kölner Kapitän Florian Kainz (33) wird seine Profikarriere nach dieser Saison beenden.

Florian Kainz (33) beendete im kommenden Sommer seine Fußball-Karriere. © Harry Langer/dpa

"Irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen", sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler des abstiegsbedrohten Bundesligisten in einer auf Instagram verbreiteten Videobotschaft. Kainz war 2019 vom Ligarivalen Werder Bremen an den Rhein gewechselt.

"Wo die eine Reise zu Ende geht, beginnt aber meistens eine neue: Ich freue mich, bald mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu haben. Bis dahin werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Club erreichen", führte Kainz weiter aus. "Lieber Fußball, vielen Dank für alles."

Unter FC-Trainer Lukas Kwasniok kommt der frühere Schlüsselspieler in dieser Saison nicht wirklich zum Zug.

Bisher verzeichnet Kainz lediglich elf Einsätze - davon keinen über die volle Spielzeit.