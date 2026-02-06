Protest gegen Investorenklub: Das plant die aktive Fanszene des 1. FC Köln für Leipzig-Duell

Köln - Alle (Bundesliga-)Jahre wieder stellt sich die aktive Fanszene des 1. FC Köln rund um das Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr) dieselbe Frage: Wie geht man mit dem ungeliebten Investorenklub um?

Auf lautstarken Support will die aktive Fanszene des 1. FC Köln gegen RB Leipzig nicht verzichten, wohl aber auf das Zeigen und Schwenken von Flaggen und Fahnen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Dazu hat der Südkurve e. V., ein Zusammenschluss verschiedener Fanklubs des Aufsteigers, nun eine Stellungnahme abgegeben.

Darin heißt es etwa, dass man sich im Dialog "mit einer Vielzahl von FC-Fans" noch vor dem allerersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im September 2016 dazu entschlossen habe, den Auswärtsspielen fernzubleiben und lediglich bei den Heimspielen Präsenz zu zeigen.

Dieses Vorgehen solle weiterhin beibehalten werden, betont die Fan-Vereinigung. Für das Spiel am Sonntagnachmittag heißt das: Die aktive Fanszene wird im RheinEnergie-Stadion sein, um die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok (44) lautstark anzufeuern.

Allerdings wird es eine Einschränkung geben: "Um zu zeigen, dass es sich aufgrund des Gegners nicht um einen normalen Spieltag handelt, werden wir analog zu den letzten Heimspielen gegen RB Leipzig auf jegliche optische Unterstützung verzichten", heißt es in dem Statement weiter.