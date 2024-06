28.06.2024 10:26 Rückkehr zum 1. FC Köln: Darauf freut sich Tim Lemperle nun besonders

Tim Lemperle war in der vergangenen Saison vom 1. FC Köln an Greuther Fürth verliehen. Nun ist er zurück in Köln und kann es kaum erwarten, loszulegen.

Von Jonas Reihl

Köln - Tim Lemperle (22) ist nach seiner Leihe zu Zweitligist Greuther Fürth wieder zurück beim 1. FC Köln und kann es kaum erwarten, wieder im Rheinenergie-Stadion auf Torejagd zu gehen. Tim Lemperle (22, l.), hier im Zweikampf mit Bayern Münchens Dayot Upamecano (25), lief bereits 22-mal für den 1. FC Köln in der Bundesliga auf. © Federico Gambarini/dpa Für das FC-Eigengewächs, das seit 2017 bei den Kölnern unter Vertrag steht, war es eine erfolgreiche vergangene Saison: Ganze 34 Partien absolvierte der Offensivmann für die Fürther, in denen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen gelangen. Eine beeindruckende Quote für einen Youngster, der seine ersten Schritte im Herrenbereich macht! Doch auch abseits der nackten Scorerpunkte sei das Jahr in Süddeutschland für ihn sehr gut gewesen, erzählt Lemperle. "Ich denke, dass es in Fürth ein ganz, ganz wichtiges Jahr für mich war, weil ich echt viele Spiele gemacht habe. Und durch Spiele wird man dann noch einmal anders besser, als wenn man nur viel trainiert und wenig Spielzeit hat", ist der 22-Jährige überzeugt. Genau das will er nun auch beim FC schaffen und "so viele Spiele machen, wie es geht", verrät er. Bei Zweitligist Greuther Fürth avancierte der 22-Jährige schnell zum Stammspieler und Leistungsträger und steuerte insgesamt 11 Scorer bei. © Daniel Karmann/dpa Generell sei er froh, wieder am Geißbockheim zu sein. "Es fühlt sich gut an, die ganzen Gesichter wiederzusehen", berichtet das FC-Eigengewächs, das sich insbesondere auf seine langjährigen Mannschaftskameraden aus der FC-Jugend freut. "Mit Jan Thielmann (22) spiele ich schon sehr lange zusammen, mit Marvin Obuz (22) auch. Mit Mathias Olesen (23) war ich sogar zusammen auf dem Internat und mit Linton Maina (25) verstehe ich mich auch sehr gut", erzählt Lemperle. Nun aber steht erst einmal die Vorbereitung unter Neu-Trainer Gerhard Struber (47) an, in der die konditionellen Grundlagen geschaffen werden sollen, um im harten Liga-Alltag bestehen zu können. Die anstrengenden Wochen machen Lemperle allerdings nichts aus - ganz im Gegenteil: "Es ist ein super Gefühl, eine intensive Vorbereitung zu haben", freut sich der 22-Jährige.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa