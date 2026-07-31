Schlüsselposition weiter unbesetzt: 1. FC Köln klopft wegen Vinicius an

Köln - Der 1. FC Köln hat bei der dringenden Suche nach einem Sechser offenbar beim VfL Wolfsburg angeklopft - und sich dabei einen Korb abgeholt.

Abgeblitzt: Vinicius Souza (27) vom VfL Wolfsburg wird aller Voraussicht nach nicht zum 1. FC Köln wechseln. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Am Geißbockheim wird seit Wochen händeringend nach einem Nachfolger für Eric Martel (24) gefahndet. Der Mittelfeldmotor hat sich nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei dem 1. FSV Mainz 05 angeschlossen. Seitdem ist die Position unbesetzt.

In den vergangenen Wochen galt vor allem Ex-FC-Kicker Ellyes Skhiri (31) als Favorit. Der tunesische Mittelfeldspieler und Martel hatten in der Saison 2022/23 noch in Köln zusammengespielt. Eine Rückkehr scheint aktuell vom Tisch.

Stattdessen traten die FC-Verantwortlichen rund um Sportchef Thomas Kessler (40) wohl an den VfL Wolfsburg heran, wie der "Kicker" berichtet. Das Objekt der Begierde: Vinicius Souza. Nach Informationen des Fußball-Fachmagazins biss der Domstadt-Klub dabei aber auf Granit.

Laut dem Bericht sollen die Geißböcke dem Bundesliga-Absteiger aus der Autostadt für die Dienste des 27-jährigen Brasilianers ein Leihgeschäft mit Kaufoption unterbreitet haben. Dieses sei vom VfL allerdings abgelehnt worden.