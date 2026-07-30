Wechselt Said El Mala nach Dortmund? Mit dieser Strategie setzt Köln den BVB jetzt unter Druck

Köln - Bleibt er oder geht er? Said El Mala (19) steht bei Borussia Dortmund ganz weit oben auf der Liste. Doch bislang bleibt der 1. FC Köln hart und will seinen Topstar nicht abgeben. Eine neue Strategie setzt den BVB jetzt zudem noch unter Druck.

Noch ist nicht geklärt, wo Said El Mala (19) in der neuen Saison spielen wird. © Harry Langer/dpa

Denn nach "BILD"-Informationen habe man dem 19-Jährigen und seiner Familie, Mutter Sabrina ist die Beraterin, weiterhin keine Transfer-Deadline gesetzt und würde ihm auch am Ende der Wechselperiode keine Steine in den Weg legen, aber nicht mehr um jeden Preis.

Demnach hätten sich die Bosse um Geschäftsführer Sport Thomas Kessler (40) intern darauf geeinigt, dass die bislang angestrebten 50 Millionen Euro dann allerdings nicht mehr ausreichen würden.

Und das Ganze habe zwei Gründe: Zum Einen sei es gegen Ende der Transferperiode deutlich schwerer, einen geeigneten Nachfolger für das 19-jährige Ausnahmetalent zu finden.

Hinzu komme, dass von der Ablöse für El Mala kaum was übrig bliebe, da man kurz vor Torschluss meist Mondpreise zahlen muss.

"Es ist auch immer eine Frage der Zeit: Wenn sich deine Kassen erst zwei Tage vor Transferschluss füllen, ist das in dem Moment auch nichts wert", macht auch Kölns Kader-Planer Tim Steidten (47) klar.