"Mein Vater hat es mir verschwiegen": FC-Neuzugang erzählt kuriose Wechselgeschichte

Köln - Paul Okon-Engstler (21) soll dem Mittelfeld des 1. FC Köln neue Impulse verleihen. Am Rande des Trainingslagers in Kitzbühel hat der Australier von einer kuriosen Geschichte rund um seinen Wechsel vom Sydney FC in die Domstadt erzählt.

Für rund eine Million Euro hat der 1. FC Köln Mittelfeldspieler Paul Okon-Engstler (21) vom Sydney FC aus Australien geholt. © IMAGO/Beautiful Sports International

Denn der in Belgien geborene 21-Jährige wusste lange Zeit gar nicht, dass FC-Sportchef Thomas Kessler (40) sich längst bei seinen Beratern gemeldet und großes Interesse an ihm hinterlegt hatte. "Mein Berater und mein Vater haben versucht, mir während der Weltmeisterschaft nichts davon zu erzählen, damit ich mich voll und ganz darauf fokussieren kann, das Turnier zu spielen", verrät Okon-Engstler in einer Medienrunde am Wilden Kaiser.

Erst nachdem die australische Nationalelf aus dem Turnier ausgeschieden war, erfuhr der Mittelfeldmann demnach von der Anfrage aus Deutschland. Er habe sich dann aber sehr gefreut, "dass ein Verein wie Köln an mir interessiert ist".

Dementsprechend musste Okon-Engstler auch nicht lange überlegen, ob er den Transfer durchziehen will. Der Start verlief allerdings unglücklich: Bevor der 21-Jährige den obligatorischen Medizincheck absolvieren konnte, lag er rund eine Woche lang krank im Bett. Anschließend ging es mit den Kölnern direkt ins Trainingslager nach Österreich.

Über den FC und seine Fans hat er trotzdem schon so einiges Positives von seinen neuen Kollegen gehört. Daher könne er es auch "kaum abwarten, sie im Stadion zu sehen und vor ihnen zu spielen".