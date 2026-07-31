Trainingslager endet mit Hertha-Test am Freitag: FC-Coach Wagner zieht Kitzbühel-Fazit

Kitzbühel/Köln - Am Freitagmittag trifft der 1. FC Köln zum Abschluss des Trainingslagers in Kitzbühel auf Hertha BSC (12 Uhr). Doch schon vorher hat Trainer René Wagner (38) ein erstes Fazit gezogen.

René Wagner (38) hat das Zepter beim 1. FC Köln zum Ende der abgelaufenen Spielzeit übernommen und soll die Domstädter in eine sportlich sichere Zukunft führen. © Marius Becker/dpa

"Jeder hat mitgezogen. Es war eine hohe Intensität im Training, das hat Spaß gemacht. Wir hatten coole Tage und sind auch als Gruppe noch mal zusammengewachsen", ordnet der Übungsleiter die vergangenen Tage im Schatten des Wilden Kaisers positiv ein.

Dass Letzteres funktioniert hat, geht dabei laut Wagner auch auf einige seiner Spieler zurück. "Da gibt es viele Jungs, die sich gerade echt ins Zeug legen", sagt der 38-Jährige, der darauf baut, dass sich sein Team durch eigenverantwortliches Handeln auch selbst aus kritischen Situationen befreien kann: "Wir fordern ein, dass die Mannschaft miteinander spricht und auch selbst Lösungen findet."

Am Mittag findet der Test gegen die Berliner statt. Angesetzt sind zwei Halbzeiten mit jeweils 60 Minuten Spielzeit - für die Profis wird die Belastung also noch einmal hochgeschraubt.

"Das wird ein spannender Test für uns, weil Hertha in einer Woche schon den Auftakt hat. Sie werden frisch und heiß sein", meint der Trainer. Er selbst erwarte von seinen Jungs, dass sie trotz fehlender Frische zeigen, "was bei uns vom Trainingslager hängen geblieben ist".

Insbesondere das Spiel mit und gegen den Ball steht dann auf dem Prüfstand. Zudem solle die Mannschaft sowohl in Offensive als auch Defensive mutig agieren, hoch anlaufen und den Gegner früh unter Druck setzen.