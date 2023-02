Schwäbe-Patzer leitet Pleite des FC Köln ein! Effzeh chancenlos gegen den VfL Wolfsburg

Anders die Gäste! Ein ums andere Mal wurde die Elf von Niko Kovac vor dem Kasten der Kölner vorstellig, scheiterte allerdings an Schwäbe oder am rutschigen Untergrund.

Grund dafür war die bis dato größte und geilste Fan-Choreo in der Vereinsgeschichte zum 75. Klub-Geburtstag. Den besseren Start ins Spiel fanden allerdings die "Wölfe" - und was für einen!

Ideenlos, unkreativ und ohne Druck nach vorne - so lässt sich dieser Nachmittag des FC zusammen. Dabei fing alles so sehenswert an!

Anlässlich des 75. Geburtstags wurde jeder einzelne Zuschauer im RheinEnergieSTADION in die Choreo mit einbezogen! © Imago/Revierfoto

Zu viel für Innenverteidiger Timo Hübers, der mit seinem Gewaltschuss aus 30 Metern an Koen Casteels scheiterte und den Ausgleich verpasste (58.). Auch Angreifer Steffen Tigges bekam den Ball zum Entsetzen der 49.300 FC-Fans völlig frei nicht im Kasten unter (63.)!

Die Vorentscheidung dann nach etwas mehr als einer Stunde vom Punkt - Maximilian Arnold ließ sich per Foulelfmeter nicht zweimal bitten und schob eiskalt zum 0:2 aus Kölner Sicht ein (68.)!

Trotz aller FC-Gebete zum Fußballgott blieb die erhoffte Aufholjagd der Geißböcke in der Schlussphase aus. Auch Davie Selke bekam nach überragender Vorarbeit von Tim Lemperle gegen Casteels keinen Fuß in die Tür und scheiterte am Belgier (87.)!

Bezeichnend auch der vermeintliche Anschlusstreffer durch Hübers in der Schlussminute (90.+5) - der Abwehrchef stand bei der Flanke von Hector eine Fußspitze in der verbotenen Zone, sodass sein Treffer keine Anerkennung fand. Für den Effzeh ist es nach dem 0:3 in Stuttgart nicht nur die zweite Pleite ohne eigenen Treffer in Folge, sondern auch die erste Heim-Niederlage des Jahres.

Am kommenden Samstag (4. März, 15.30 Uhr) muss der FC dann bei den Eisernen aus Köpenick bestehen. Wolfsburg dagegen bekommt es daheim mit Eintracht Frankfurt (5. März, 17.30 Uhr) zu tun.