Sechs Tore und ein Platzverweis: Wahnsinns-Derby zwischen Köln und Gladbach findet keinen Sieger
Köln - Dieses Rhein-Derby könnte in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingehen. Sechs Tore und ein Platzverweis sorgten für viel Furore bei den 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergieSTADION. Am Ende trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach mit 3:3 (2:2).
Eric Martel war es zu verdanken, dass die Geißböcke nicht mit leeren Händen dastanden. Nach einem Eckball von Florian Kainz stieg der 23-Jährige am zweiten Pfosten am höchsten und nickte zum viel umjubelten Ausgleichstreffer ein (84.).
Zwei Minuten später sah der Torschütze dann aber nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Domstädter die Partie in Unterzahl zu Ende bringen mussten (86.)
Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnten die Fohlen den Hausherren in die Suppe spucken und das 100. Rhein-Derby für sich entscheiden. Denn ausgerechnet Jens Castrop, der in der Jugend für die Domstädter gespielt hat, lieferte einen starken Auftritt ab. Der 22-Jährige erzielte in der 60. Minute mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" den 3:2-Siegtreffer. Castrop zog von der linken Seite nach innen und an Debütant Cenny Neumann vorbei, fasste sich ein Herz und drosch Kugel in den rechten Knick.
Zuvor sahen die 50.000 Zuschauer einen rasanten Beginn im Rhein-Derby. Bereits nach 28 Sekunden gingen die Fohlen in Führung. Frank Honorat wurde auf der rechten Seite in Szene gesetzt.
Von dort flankte der Franzose nach halblinks, wo sich Castrop gegen Neumann durchsetzen konnte und Marvin Schwäbe keine Abwehrchance ließ - 0:1 (1.).
1. FC Köln dreht Spiel binnen weniger Minuten
Die Antwort der Kölner folgte jedoch prompt: Nach einem langen Ball von Isak Johannesson tauchte Said El Mala vor Moritz Nicolas auf und egalisierte den frühen Rückstand in der 4. Minute.
Nach nur drei Minuten war der Kölner-Wahnsinn dann perfekt! Jakub Kaminski brachte den Ball von rechts in die Mitte, wo Ragnar Ache eiskalt zum 2:1 ins Tor einschieben konnte (7.).
Die Führung der Gastgeber hielt allerdings auch nicht allzu lange. Nach einem Flügelwechsel ging Castrop erneut ins Duell mit Neumann und brachte den Ball nach halbrechts in den Sechzehner.
Dort kam Philipp Sander zum Abschluss. Zunächst konnte Eric Martel den Versuch abblocken, doch Sander kam aus sechs Metern mit links zum Nachschuss und versenkte die Kugel trocken flach neben den rechten Pfosten (21.).
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach
Bundesliga, 25. Spieltag
1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 3:3 (2:2)
1.FC Köln: Schwäbe - Neumann (70. Thielmann), van den Berg, Özkacar, Lund - Johannesson (70. Chavez), Martel, Maina (76. Waldschmidt), Kaminski, S. El Mala (77. Kainz) - Ache (77. Bülter)
Bor. M'gladbach: Nicolas - Sander, Elvedi, Diks - Reitz, Engelhardt, Scally (88. Friedrich), Castrop (85. Ullrich), Honorat (88. Machino), Stöger (85. Bolin) - Tabakovic
Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)
Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Castrop (1.), 1:1 El Mala (4.), 2:1 Ache (7.), 2:2 Sander (21.), 2:3 Castrop (60.), Martel (84.)
Gelb-Rote Karte: Martel (86.)
Gelbe Karten: Johannesson, Schwäbe, Kaminski, Özkacar, Thielmann, Waldschmidt - Tabakovic, Reitz
Titelfoto: Marius Becker/dpa