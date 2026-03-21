Sechs Tore und ein Platzverweis: Wahnsinns-Derby zwischen Köln und Gladbach findet keinen Sieger

Köln - Dieses Rhein-Derby könnte in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingehen. Sechs Tore und ein Platzverweis sorgten für viel Furore bei den 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergieSTADION. Am Ende trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach mit 3:3 (2:2).

Eric Martel bejubelt seinen Ausgleichstreffer zum 3:3-Unentschieden. © Marius Becker/dpa

Eric Martel war es zu verdanken, dass die Geißböcke nicht mit leeren Händen dastanden. Nach einem Eckball von Florian Kainz stieg der 23-Jährige am zweiten Pfosten am höchsten und nickte zum viel umjubelten Ausgleichstreffer ein (84.).

Zwei Minuten später sah der Torschütze dann aber nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Domstädter die Partie in Unterzahl zu Ende bringen mussten (86.)

Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnten die Fohlen den Hausherren in die Suppe spucken und das 100. Rhein-Derby für sich entscheiden. Denn ausgerechnet Jens Castrop, der in der Jugend für die Domstädter gespielt hat, lieferte einen starken Auftritt ab. Der 22-Jährige erzielte in der 60. Minute mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" den 3:2-Siegtreffer. Castrop zog von der linken Seite nach innen und an Debütant Cenny Neumann vorbei, fasste sich ein Herz und drosch Kugel in den rechten Knick.

Zuvor sahen die 50.000 Zuschauer einen rasanten Beginn im Rhein-Derby. Bereits nach 28 Sekunden gingen die Fohlen in Führung. Frank Honorat wurde auf der rechten Seite in Szene gesetzt.

Von dort flankte der Franzose nach halblinks, wo sich Castrop gegen Neumann durchsetzen konnte und Marvin Schwäbe keine Abwehrchance ließ - 0:1 (1.).