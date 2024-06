Diese deutsche Fußball-Legende ist jetzt Schauspieler - und erzählt, wie schockiert er ist

"War es ein Foul? Für den Schiedsrichter nicht. Es war ein Zusammenprall. Ich empfinde es noch heute nicht als Foul", erzählte er in der letzten von fünf Aufführungen, die am gestrigen Dienstagabend im Kölner Gürzenich stattfand.

Über diese Szene spricht der ehemalige Torwart des 1. FC Köln, der in der Bundesliga auch für den FC Schalke 04 , den FC Bayern München und Borussia Dortmund aktiv war, in dem Theater-Stück "Die Nacht von Sevilla – Fußballdrama in fünf Akten."

Denn in der 57. Minute sorgte der 76-fache Nationalspieler mit einem brutalen Foul an Patrick Battiston (67) für Entsetzen bei den Zuschauern.

Gemeinsam mit Peter Lohmeyer (62, l.) war die Köln-Legende auf fünf Bühnen zu sehen. © Federico Gambarini/dpa

Schumacher krachte so heftig mit dem Libero zusammen, dass dieser eine Gehirnerschütterung und Wirbelverletzungen erlitt. Zudem verlor er zwei Zähne. Daher musste Battiston nur drei Minuten nach dem Brutalo-Foul ausgewechselt werden.

Ebenfalls bei dem Theaterstück dabei: Schauspieler Peter Lohmeyer. Der "Das Wunder von Bern"-Star erzählt von der legendären Partie und liest dabei auch einige französische Pressestimmen vor, die dem dreifachen Vater bisher nicht bekannt waren.

"Ich habe ja auch nicht alles gewusst, was in der französischen Presse stand. Als ich in diesem Rahmen das erste Mal gehört habe, dass wir in unserem eigenen Urin ertrinken sollen, da war ich schockiert", gab Schumacher gegenüber "BILD" preis.

Er habe bislang nur die Geschichten gekannt, die es in die deutsche Presse geschafft hatten. "Dass ich in Frankreich noch vor Hitler zum schlimmsten Deutschen gewählt wurde, wusste ich auch nicht. Das ist schon gruselig. Das hat mich damals alles sehr belastet, da ist auch jetzt viel Altes wieder hochgekommen", zeigte er sich schockiert.

Die letzten Worte des Stücks hatte der 70-Jährige selbst: "Das war ein Jahrhundertspiel. Das Jahrhundertspiel. Ich bin froh und dankbar, dass ich mit dabei sein durfte."